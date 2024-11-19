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Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!
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20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. İşte, Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl 20 Kasım'da kutlanmaya devam ediyor. Bu özel gün kapsamında dünya çocuklarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Çocuk Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. İşte, en güzel Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

Sevgiyle büyüyen, mutlu ve sağlıklı bir geleceğe kucak açan tüm çocukların Dünya Çocuk Günü'nü kutlarım!

Çocuklar, sevgiyle yeşeren, umutla büyüyen dünyamızın çiçekleridir. Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Hayalleri, umutları ve masumiyetiyle çocuklar, yarının büyükleri ve umududur. Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Neşe dolu çocuk kahkahalarının eksik olmadığı, mutlu bir dünya dileğiyle... Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Çocuklar, dünyamıza getirdikleri sevgi ve umutla, yarının güvencesidir. Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Yeni nesiller geleceğin nefesidir. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun !

Unutmayın dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar fark etmeksizin temel çocuk hakları dünya üzerindeki her çocuğun hakkıdır. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü...

Tüm çocuklarımızın gülümseyebildiği bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı...

"Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler hiçtir."

Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

Çocuklar, dünyamızın en güzel renkleri ve yarının umududur. Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Gözleriyle umudu, kahkahalarıyla mutluluğu getiren tüm çocukların, Dünya Çocuk Günü kutlu olsun!

Çocuklar, hayatımıza neşe katan, yüreğimizi ısıtan minik kahramanlardır. Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Sevgi dolu yürekleri ve içten kahkahalarıyla dünyamızı aydınlatan çocuklar, Dünya Çocuk Gününüz kutlu olsun!

Bir çocuğun gülüşü, dünyadaki en değerli hazinedir. Tüm çocukların Dünya Çocuk Günü kutlu olsun!

Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları!

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri... Her çocuğun Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Dünyanın en masum varlıkları çocuklara hakları olan zemini sağlamak bizim görevimiz. Bunun bilincine varmak dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun...

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle…Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddelerin gerçekleşebilmesi ümidiyle...

Kutlu olsun dünyadaki tüm çocuklarının hakkı. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü...

Tüm çocukların,20 Kasım Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun.

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı...

Çocuklara tertemiz bir dünya bırakmak, herkes için bir insanlık görevidir...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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