Citroen C3 ELLE Türkiye'de satışa sunuldu

Citroen ve ELLE markaları arasındaki iş birliğinin son ürünü Citroen C3 ELLE 1.2 PureTech 110 HP EAT6 motoru ve 681 bin 400 TL'lik fiyatıyla Türkiye pazarına sunuldu.

Sınırlı sayıda üretilen bu özel C3, mat gümüş mavi vurguları, kabin içindeki Alcantara yüzeyler ve ek donanımlarla daha fazla konfor ve kalite hissi sağlıyor. Citroën C3 ELLE'de geri görüş kamerası, anahtarsız giriş & çalıştırma, ısıtmalı ön koltuklar, gelişmiş sürüş destek sistemleri, Vector 17 inçlik alaşım jantlar, koyu renkli arka camlar, gösterge panelinin etrafında krom çerçeve ve deri direksiyon simidi standart olarak sunuluyor.

Citroen C3'ün bu özel versiyonu, ELLE Dergisi'nin 21 Kasım 1945 tarihinde yayınlanan ilk sayısına atıfta bulunuyor. Siyah şerit üzerine sade beyaz harflerle "1945'ten Beri ve Sonsuza Dek" imzasını atarak dikkat çekiyor. İki ikonik Fransız marka arasındaki ortaklık, moda, zarafet, rahatlık ve sosyal konular üzerinden kadınlara hitap etmeye yönelik ortak bir tutkudan doğdu.

Grafik imza ile taze ve yeni renk paketi

C3 ELLE, ELLE logosunun renklerine gönderme yaparak beyaz veya siyah olmak üzere iki tavan rengi seçeneğiyle standart olarak çift renk sunuluyor. Siyah ve beyaz; kum, kutup beyazı, çelik gri, platin gri veya parlak siyah olmak üzere gövde renkleriyle kombine edilebiliyor. Model, yeni mat gümüş mavi renk paketiyle sunuluyor. Metalik vurgulara sahip derin bir buzul mavisi, taze ve modern görünümüyle tüm gövde renkleriyle uyum sağlıyor. Airbump ekleri, ızgaradaki far ekleri ve tavan etiketinin çevresini kaplayan renkli vurgular, C3 ELLE'in yeni renkleriyle uyum sağlıyor.

Canlı renkler

Kişiselleştirme iç mekanda devam ederken, yeni mat gümüş mavi renk paketi ile uyumlu bir ambiyans elde ediliyor. İki renkli Advanced Comfort koltuklarda ana döşeme olarak açık Prusya grisi kumaş kullanılırken, sırtlıkların üst kısımlarında koyu mavi-gri tonlarında rüzgar grisi Alcantara kullanılıyor. Yeniden yorumlanan şerit desene sahip marka logosu baskılı dekoratif şerit, mavimsi saten vurgularla sırtlığın üst kısmını koltuğun geri kalanından ayırıyor. Değişen malzemeler ön konsoldaki kalite algısını arttırıyor. İlk kez özel versiyonda, genelde premium versiyonlarda kullanılan Alcantara, C3 ELLE versiyonunun ön konsolunda kullanım buluyor. Mat rüzgar grisi, renk paketinin buzlu efektli metalik mavi çerçeveyle kontrast oluşturuyor. Ayrıca Alcantara'nın yüzeyini yine mavi tonlarda çift dikey dikiş tamamlıyor. Beyaz ana renk ve siyah şeritle çevrelenen ELLE logosu, zemin paspaslarının arka planında net olarak görünüyor. Anahtarlık ve araç içi çanta da Citroen ve ELLE ortaklığının iki logosunu sergiliyor.

Citroen C3'e dair istatistikler

Üçüncü jenerasyonuyla yollarda yer alan C3, markaya özgü konfor detaylarına ek olarak kişiselleştirilebilme genişliğiyle de satış başarısını artırıyor. Bu özel versiyon, 2018'de dünya genelinde 9 bin adedin üzerinde satılan ilk sınırlı özel versiyonu izliyor. Tüm Avrupa'daki C3 müşterilerinin yaklaşık yüzde 60'ı, otomobillerini iki tonlu yani tavanı farklı renkte olan kombinasyonda tercih ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ELLE Licence Collection Müdürü Sandrine Gay; "ELLE markası, 77 yıldır modaya, güzelliğe, kültüre ve yaşam tarzına özel ve benzersiz bir yaklaşım sunarak her anlamda kadınların her zaman yanında yer aldı. Bu ortaklık, Citroen ile ortak olan tüm kadınları, alışkanlıklarında ve günlük yaşamlarında destekleme felsefesinin bir parçasıdır" dedi.

Citroen Renkler ve Malzemeler Başkanı Muriel Prodault; "ELLE ve Citroen, C3 için bir kez daha bolca tarza sahip modern bir kombinasyon oluşturdu. C3 ELLE'in hem dışını hem de içini süsleyen yeni mat gümüş mavi renk paketinin pastel mavisi, taze bir baharı müjdeliyor. Bu renk, özellikle hazır giyim modasındaki trendlerle tamamen uyumlu. Yolcu kabinindeki metalik vurgular, Alcantara koltuklar ile gösterge paneli, deri direksiyon simidi ve renkli camlarla kontrast oluşturarak ferah ve aydınlık bir ortam oluşturuyor. Oturma odası rahatlığında bir yolcu kabini yaratıyor" dedi.