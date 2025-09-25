İstanbul'un Yeşilköy semtinde 66 yıldır ayakta duran, tarihî Yeşilçam filmlerine, efsane futbolculara ve dönemin dünya liderlerine ev sahipliği yapmış bir simge yok oluyor. Peki, 1958 yılında kapılarını açan Çınar Otel yıkıldı mı, Çınar Otel neden yıkıldı? Çınar Otel'in tarihine dair tüm detaylar haberimizde...

ÇINAR OTEL YIKILDI MI?

Evet, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan 1958 yılında hizmete giren ve Türkiye'nin yerli sermayeyle inşa edilen ilk 5 yıldızlı oteli olan Çınar Otel'in yıkımına başlandı. Otel, İngiltere'de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındıktan sonra, iki ay içinde tamamen boşaltıldı ve yıkım süreci geçtiğimiz günlerde başladı.

ÇINAR OTEL NEDEN YIKILDI?

Çınar Otel'in yıkılma kararı, otelin satılmasının ardından alındı. 1980'li yıllardan sonra popülerliğini kaybeden otel, 50. yılını kutlamak amacıyla iki yıl süren bir restorasyon sürecinden geçti. Ancak son olarak İngiltere'de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı ve yıkım kararı alındı.

Yeni sahiplerin, mevcut arazi üzerinde modern bir otel inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Bu gelişme, özellikle Yeşilköy sakinleri ve otelin tarihine tanıklık etmiş olanlar için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.

Çınar Otel, 1959 yılında dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı 8. Bilderberg Toplantısı'na ev sahipliği yaparak uluslararası alanda da adından söz ettirmişti. Ayrıca, dönemin futbol kulüplerinin sıklıkla tercih ettiği bir mekan olan otel, unutulmaz Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yapmıştı. Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan ise 1967 yılında Çınar Otel'de evlenmişti.

Otelin yıkımı, İstanbul'un simge yapılarından birinin daha kaybolması anlamına geliyor. Bu durum, kültürel mirasın korunması ve tarihi yapıların geleceği konusunda önemli bir tartışma başlatmış durumda.

Çınar Otel'in yıkım süreci, İstanbul'un tarihi dokusunun değişen yüzünü ve modernleşme adına eski yapıların kaybolmasını gözler önüne seriyor. Tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel mirasın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.