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ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi?

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Çin, günlerdir gizemli bir salgınla baş etmeye çalışıyor. Hastanelerin dolup taşmasına neden olan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan yeni salgında korkulanın olduğunu belirten uzmanlar, özellikle çocukları etkileyen esrarengiz hastalığın antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu ve ilaçlar etki etmediği için bebeklerin ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığını duyurdu. Peki, Çin'de yeni virüs son dakika haberleri neler? Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi?

Koronavirüsü dünyaya bulaştıran Çin yeni bir salgının pençesinde. Kısa sürede Avrupa ülkelerine de sıçrayan gizemli hastalık özellikle çocukları hedef alırken, ilaçlara karşı direnç gösteren hastalık nedeniyle çocukların ciğerlerinde lezyonlar oluşmaya başladığı öğrenildi. Peki, Çin'de yeni virüs son dakika haberleri neler? Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi?

ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA

Son haftalarda Çin'in bazı şehirlerinde özellikle çocuklar arasında hızla yayılan bir zatürre türü endişe ve korku yaratmaya devam ediyor. Çin'deki şehirlerin yanı sıra Avrupa'da da bazı ülkelerde tespit edilen salgınla ilgili yeni açıklamalar geldi. Özellikle çocukları etkileyen ve endişe yaratan salgın hastalıkla ilgili yapılan açıklamada antibiyotiklerin etkisiz kaldığı duyuruldu.

ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi?

YENİ VİRÜS NASIL BİR HASTALIK?

Gizemli virüsün antibiyotiklere karşı dirençli olduğu belirtilirken Avrupa'da Danimarka ve Hollanda'da da vakaların artmasından sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün olayı yakından takip ettiği aktarıldı. Çin'in komşusu ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkelerinden biri olan Hindistan'da da olası bir salgına karşı teyakkuzda olunduğu duyuruldu.

ÇİN'DE ÇIKAN YENİ SALGIN NEDİR, TEHLİKELİ Mİ?

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'e konuşan 1.5 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan Rachel Qiao, "Kızıma verilen hiçbir antibiyotik işe yaramadı. İlaçlar etki etmediği için kızımın ciğerlerinde lezyonlar oluştu ve durumu kötüye gitti. Doktorlar ilaçların dozajını ve türünü değiştiriyor" dedi. California Üniversitesi'nden Zuo-Feng Zhang da, "Eğer antibiyotikler artık işe yaramıyorsa bu da hastalığın daha uzun süreceğini ve salgın riskinin artacağını gösteriyor" dedi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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