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ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?

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ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti neden olur, belirtileri neler? Çikolata kisti, özellikle kadınlarda görülen bir rahatsızlık türüdür. Bu rahatsızlık, adını kistlerin içerisinde bulunan kalın ve koyu renkli sıvıdan alır. Çikolata kisti neden oluşur, belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

Endometriozis, rahim iç zarının (endometrium) rahim dışında, yumurtalıklar, fallop tüpleri veya karın boşluğu gibi alanlarda büyümesiyle karakterize edilen bir hastalıktır. Bu durum, adet dönemi boyunca normalde rahim içinde atılan dokunun, vücut dışında da benzer şekilde döngüsel değişimlere uğramasıyla ortaya çıkar. ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti neden olur, belirtileri neler? İşte ayrıntılar...

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR?

Endometriozis, rahim içini kaplayan endometrium tabakasının rahmin dışında başka bir bölgede büyümesiyle karakterize edilen ve genellikle ağrılı seyreden bir hastalıktır. Bu durum, en sık olarak yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvisi örten dokuda meydana gelir. Endometriozis, dünya genelinde üreme çağındaki yaklaşık 176 milyon kadını etkileyen oldukça yaygın bir hastalıktır; ancak genellikle bilinirlik oranı düşüktür. Hastalık, her yaş grubundaki kadını etkileyebilmesine rağmen, en sık 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülür.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?

ÇİKOLATA KİSTİ NEDEN OLUR?

Endometriozisin tam olarak neden oluştuğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, hastalığın oluşumuna yönelik bazı teoriler mevcuttur:

  • Genetik faktörler: Endometriozis aileler arasında geçiş gösterebilir ve belirli etnik grupları daha fazla etkileyebilir. Ailede endometriozis öyküsü bulunan kişilerde hastalık riski, diğerlerine göre daha yüksek olabilir.
  • Ters yönlü menstrüasyon (retrograd menstrüasyon): Adet kanaması sırasında, rahmi kaplayan endometrium dokusu vajina yoluyla vücuttan atılır. Ancak, bazen geriye doğru kanama olabilir ve bu durumda endometrial doku fallop tüplerinden karın boşluğuna geçebilir ve burada yerleşerek endometriozise yol açabilir.
  • Bağışıklık sistemi sorunları: Bağışıklık sistemindeki sorunlar, vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı doğal savunmasında bozulmalara neden olabilir ve bu durum endometriozis gelişimine katkıda bulunabilir.
  • Endometrium hücrelerinin yayılması: Endometrium hücrelerinin kan dolaşımı veya lenfatik sistem yoluyla vücudun çeşitli bölgelerine yayılması ve farklı organlara yerleşmesi de endometriozisin oluşumunda rol oynayabilir. Lenfatik sistem, bağışıklık sisteminin bir parçası olup vücuttaki enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?

ÇİKOLATA KİSTİ BELİRTİLERİ NELER?

Endometriozis belirtileri arasında şunlar bulunur:

  • Ağrılı adet dönemleri (Dismenore): Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus sürecinde birkaç gün devam eder. Bu ağrıya bel ve karın ağrısı da eşlik edebilir.
  • İlişki sırasında ağrı: Endometrioziste ilişki sırasında veya sonrasında ağrı görülebilir.
  • Büyük abdest veya idrara çıkma sırasında ağrı: Adet dönemlerinde belirginleşen dışkılama veya idrar yapma sırasında ağrı şikayetleri olabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?

  • Aşırı kanama: Zaman zaman adet dönemlerinde aşırı kanama veya dönemler arasında anormal kanama görülebilir.
  • Kısırlık: Endometriozis genellikle ilk kez kısırlık nedeniyle tıbbi yardım arayanlarda teşhis edilir.
  • Diğer belirtiler: Özellikle adet dönemlerinde artan yorgunluk, ishal, kabızlık, şişkinlik, bulantı gibi belirtiler görülebilir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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