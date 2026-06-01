CHP’de yeni parti iddiası! “İkinci adım olarak gündemde”

CHP’de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi ve hukuki süreç gündemdeki yerini korurken, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel son gelişmeleri Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar’a değerlendirdi. Parti içerisinde kurultay taleplerinin arttığını belirten Güzel, temmuz ayının işaret edildiğini söyledi.

Meclis Başkanlığı’nın grup toplantısını kabul etmiş göründüğünü ifade eden Güzel, buna karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu toplantıyı geçersiz saydığını aktardı. Güzel ayrıca CHP’de yaşanan sürecin devam etmesi halinde yeni bir parti kurulmasının ikinci adım olarak gündeme geldiğini belirtti.

“KURULTAY TALEPLERİ VAR, TEMMUZ AYINI İŞARET EDİYORLAR”

CHP’de son dönemde en çok konuşulan konulardan birinin kurultay tartışmaları olduğunu belirten Şerife Güzel, “Kurultay talepleri var, temmuz ayını işaret ediyorlar” dedi. Parti içerisinde farklı kesimlerin olağanüstü kurultay beklentisini dile getirdiğini ifade eden Güzel, sürecin önümüzdeki haftalarda daha da netleşebileceğini söyledi.

Mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelerin kurultay taleplerini güçlendirdiğini belirten Güzel, siyasi ve hukuki sürecin birlikte ilerlediğini vurguladı.

“MECLİS BAŞKANLIĞI GRUP TOPLANTISINI KABUL ETMİŞ GÖRÜNÜYOR”

Meclis ayağında da dikkat çeken gelişmeler yaşandığını aktaran Güzel, “Meclis Başkanlığı grup toplantısını kabul etmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Bu durumun parti içerisindeki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdığını belirten Güzel, Ankara kulislerinde konunun yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı bir değerlendirme yaptığını belirten Güzel, “ Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı geçersiz sayıyor” dedi.

“YENİ BİR PARTİ KURULMASI ŞU ANDA İKİNCİ ADIM OLARAK GÜNDEMDE”

Ankara kulislerinde konuşulan iddialara da değinen Güzel, “Yeni bir parti kurulması şu anda ikinci adım olarak gündemde” ifadelerini kullandı. CHP’de yaşanan sürecin nasıl şekilleneceğinin önümüzdeki dönemde daha net ortaya çıkacağını belirten Güzel, siyasi senaryoların masada olduğunu söyledi.

Parti içindeki gelişmelerin yalnızca CHP’yi değil, genel siyasi tabloyu da etkileyebilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

“KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KURULTAYA GİDEBİLMESİ İÇİN MAHKEME SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GEREKİYOR”

Kurultay sürecinin önündeki hukuki başlıklara da dikkat çeken Güzel, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gidebilmesi için mahkeme sürecinin tamamlanması gerekiyor” dedi.

Mevcut tabloda hukuki sürecin belirleyici olacağını vurgulayan Güzel, CHP’deki tartışmaların ve olası adımların mahkemeden çıkacak kararlarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.