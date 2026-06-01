Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla eleyen PSG'de kaleci Matvey Safonov'un, seri atışlar öncesinde havlusunun içine yerleştirilmiş rakip penaltıcılara ait analiz notlarını incelediği ortaya çıktı. Notlarda oyuncuların penaltı alışkanlıklarına dair detaylı bilgiler yer alırken, görüntüler finalin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Psg'nin Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'i penaltılarla mağlup ederek kupaya uzandığı gecenin ardından ilginç bir detay ortaya çıktı. Rus kaleci Matvey Safonov'un, penaltılar öncesinde havlusunun içine gizlediği rakip oyunculara ait notlara baktığı görüldü.

PENALTILAR ÖNCESİ HAZIRLIK DİKKAT ÇEKTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Arsenal arasındaki mücadele normal süre ve uzatmaların ardından penaltılara taşınmıştı. Fransız ekibi, seri penaltı atışları sonunda rakibini saf dışı bırakarak kupaya uzanırken, kaleci Matvey Safonov'un hazırlığı da gündem oldu.

HAVLUSUNUN İÇİNDE NOTLAR VARDI

Penaltı atışları öncesinde Safonov'un havlusunun içine yerleştirilmiş bir kağıda baktığı görüntülendi. Notlarda Arsenal'in penaltıcılarıyla ilgili detaylı analizlerin yer aldığı görüldü.

GYÖKERES VE SAKA İÇİN ÖZEL NOT

Kalecinin incelediği notlarda bazı oyuncular için şu ifadelerin bulunduğu öne sürüldü: Gyökeres: "Hızlı koşar, kaleciye bakmaz, sert vurur." Saka: "%90 başarı yüzdesi, sakin ve yavaş gelir, kaleciyi bekler ve ters köşeye vurur."

Rakip futbolcuların penaltı alışkanlıklarına dair hazırlanan bu analizlerin, PSG teknik ekibi tarafından maç öncesinde hazırlandığı değerlendirildi.

MODERN FUTBOLUN YENİ SİLAHI

Son yıllarda birçok üst düzey kalecinin penaltı serileri öncesinde rakip oyuncuların tercihlerini içeren notlar kullandığı biliniyor. Şampiyonlar Ligi finali gibi yüksek baskılı karşılaşmalarda bu tür analizlerin önemi daha da artıyor.

KUPAYA GİDEN YOLDA DETAYLAR FARK YARATTI

PSG'nin Arsenal karşısında penaltılar sonunda zafere ulaşmasının ardından Safonov'un kullandığı notlar da futbolseverlerin dikkatini çekti. Final sonrası ortaya çıkan görüntüler, Fransız ekibinin kupa yolunda hiçbir detayı şansa bırakmadığını gösterdi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

YAZILIDA KOPYA ÇEKMEK GİBİ OLMUŞ :)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

