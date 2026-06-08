CHP'de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı

CHP'de kurultay davasının ardından başlayan yönetim tartışmaları her gün yeni bir gelişmeyle devam ediyor. Bugün de partinin resmi sosyal medya hesapları, Özgür Özel'i takip etmeyi bırakarak siyasi kulislerde hareketlendirdi.

MAHKEME KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada mahkemenin verdiği "tedbirli mutlak butlan" kararı, parti yönetiminde önemli bir değişikliğe yol açtı. Kararın ardından CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 8 yıl sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Özgür Özel ise görevinden ayrıldı.

Kararın ardından parti içinde yaşanan gelişmeler ve karşılıklı açıklamalar aradan günler geçmesine rağmen siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam etti.

CHP'NİN RESMİ HESAPLARINDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Parti içindeki tartışmalar sürerken bu kez dikkat çeken adım CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından geldi. Partinin resmi hesaplarının Özgür Özel'i takip listesinden çıkarması, siyasi kulislerde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Söz konusu hamle kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından sembolik ancak güçlü bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.

GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Hesaptan günler sonra yapılan ilk paylaşımda ise yarınki grup toplantısının duyurusu oldu. Paylaşımda toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği duyuruldu.

Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir." ifadeleri yer aldı.

KURULTAY SÜRECİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

CHP'de değişim tartışmaları uzun süre kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan genel başkanlık yarışı, parti tarihinin en önemli liderlik mücadelelerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP'de yeni bir dönem başlamış, parti yönetiminde ve politikalarında değişim mesajları verilmişti. Ancak mahkemenin son kararı, bu sürecin yönünü tamamen değiştirdi.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

CHP'nin resmi hesaplarının Özgür Özel'i takip etmeyi bırakması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kararı destekleyenler kadar eleştirenler de görüşlerini paylaşırken, konu kısa sürede siyasi gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Zira siyasi kulislerde sosyal medya hamlesinin yalnızca teknik bir düzenleme mi yoksa daha derin bir siyasi mesaj mı olduğu tartışılıyor.

Parti yönetiminden söz konusu gelişmeyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.