CHP kurultay mahkemesinden ne karar çıktı? CHP Kurultay davası ertelendi mi, neden ertelendi?

Türkiye siyasetinin nabzını tutan CHP kurultay mahkemesi kararı, sadece partinin kaderini değil, aynı zamanda ülkenin siyasi dengelerini de kökünden sarsabilir. 15 Eylül 2025'te Ankara'da alınan kritik karar ve mahkemenin sonraki hamleleri, CHP içindeki güç mücadelelerini yeni bir boyuta taşıyor. Peki, mahkeme ne karar verdi? "Mutlak butlan" nedir ve bu kavram partinin geleceğini nasıl şekillendirebilir? CHP kurultay davası neden ertelendi ve tedbirsiz erteleme ne anlama geliyor?

CHP KURULTAY MAHKEMESİNDEN NE KARAR ÇIKTI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde siyasi dengeleri derinden etkileme potansiyeline sahip olan kurultay mahkemesi süreci, Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP kurultay davasında, mahkemenin vereceği kararın hukuki ve siyasi sonuçları büyük önem taşıyor.

15 Eylül 2025 tarihinde alınan mahkeme kararı, CHP kurultay davasının ertelenmesi yönünde oldu. Böylece, siyasi süreçler geçici olarak duraksamış oldu. Ancak mahkeme kararının içeriği ve olası alternatifleri siyasi aktörler tarafından dikkatle inceleniyor.

Mahkemenin karar sürecinde üç farklı ihtimal öne çıkıyor:

Mutlak butlan kararı: Kurultayın yok hükmünde sayılması ve mevcut yönetimin görevden alınması anlamına geliyor. Bu, parti içi dengeleri tamamen değiştirebilecek radikal bir karar.

Davanın ertelenmesi: Özellikle ceza mahkemesinde devam eden bir dava nedeniyle beklemeye geçilmesi anlamına geliyor. Bu durum, mevcut yönetimin görevine devam etmesine olanak tanıyor.

Davayı reddetme: Mahkemenin davayı esas yönünden reddetmesi ise sürecin daha uzun vadeli hukuki tartışmalarla devam edeceği anlamına geliyor.

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Hukuki literatürde "mutlak butlan" terimi, yapılan bir işlemin veya kararın hiçbir hukuki geçerliliğinin bulunmaması durumunu ifade eder. Yani, mutlak butlan kararı verilen bir işlem, başlangıçtan itibaren yok sayılır ve hukuken hiç yapılmamış sayılır.

CHP kurultay davasında böyle bir karar çıkması durumunda, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayın tüm sonuçları geçersiz olur. Bu da mevcut parti yönetiminin düşürülmesi ve eski yönetimin hukuken geçerli hale gelmesi anlamına gelir.

Mutlak butlan kararları, kamu düzenine aykırılık gösteren ve temel hukuki kurallara uygun yapılmayan işlemler için verilir. Bu kararla birlikte, ilgili tarafların yeni bir hukuki süreci başlatması gerekir.

CHP KURULTAY DAVASI ERTELENDİ Mİ?

15 Eylül 2025 tarihinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada, mahkeme CHP kurultay davasının ertelenmesi yönünde karar verdi. Erteleme kararı, hukuki süreçlerin daha sağlıklı ilerlemesi adına sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Davada, ceza mahkemesinde devam eden ayrı bir davanın sonucunun beklenilmesi gerekçesiyle tedbirli erteleme kararı alınmadı, ancak dava ileri bir tarihe bırakıldı. Böylece, parti içinde siyasi gerilimler devam ederken hukuki süreç de zaman kazanmış oldu.

Davanın yeni duruşma tarihi ise 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Bu tarih, CHP yönetimi ve muhalif kanatlar arasında dengelerin yeniden kurulması için kritik bir eşik olarak görülüyor.

TEDBİRSİZ ERTELEME NEDİR?

Mahkeme kararlarında sıkça rastlanan "tedbirsiz erteleme", sürecin devam etmesi için verilen, ancak herhangi bir önlem ya da geçici karar alınmayan erteleme türüdür. Bu karar türünde, mahkeme süreci durdurmaz veya mevcut durumu değiştirecek bir tedbir koymaz.

CHP kurultay davasında tedbirsiz erteleme kararı verilmesi durumunda, mevcut CHP yönetimi görevine devam ederken, nihai kararın beklenmesi süreci uzayabilir. Bu da siyasi dengeleri koruyan ancak belirsizliği artıran bir yaklaşım olarak değerlendirilir.

Tedbirsiz erteleme, özellikle siyasi davalarda, tarafların ani ve geri dönüşü zor zararlar görmesini önlemek amacıyla kullanılır.

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMAN?

CHP kurultay davasının seyri, parti içi siyaseti yakından ilgilendiriyor. 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için açılan davalar, 2025 yılı içerisinde Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleşerek görülmeye başladı.

İlk duruşmaları 15 Eylül 2025'te başlayan dava, mahkeme tarafından ertelenmiş ve yeni duruşma tarihi 24 Ekim 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar süreç belirsizlikle devam edecek.

CHP'nin eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı dava, parti yönetimi ve delegeler arasında yoğun tartışmalara yol açtı. Mahkemenin nihai kararı, CHP'nin gelecekteki siyasi rotasını belirleyebilir.