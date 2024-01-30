CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki çeken paylaşım! Herkes aynı yorumu yaptı: Gündeminiz hızlı değişmiş

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeki sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geçen bir paylaşım geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özel, "DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk." notuyla paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımına ise "Gündem bu mu?", "Gündeminiz pek hızlı değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.

CHP LİDERİNDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Karar sonrasında TİP üyeleri birçok ilde eylem düzenlerken muhalif pek çok isimden de karara tepkiler geldi. CHP Genel Başkanı Özel ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepkileri üzerine çekti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özel, o anları paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL DİSK ÜYELERİYLE VERGİDE ADALETİ KONUŞTU

X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk. Vergide adaleti sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"GÜNDEMİNİZ PEK HIZLI DEĞİŞMİŞ"

Bazı vatandaşlar ise CHP lideri Özgür Özel'in paylaşımının altına "Gündeminiz pek hızlı değişmiş", "Gündem bu mu?", "Gelen gideni aratırmış" gibi yorumlar yaptı.

İşte Özgür Özel'in gönderisinin altına atılan o yorumlar: