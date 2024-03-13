İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ceyhun Targın kimdir? İYİ Parti Balıkesir Marmara Belediye Başkan adayı Ceyhun Targın kimdir?

İYİ PARTİ BALIKESİR MARMARA ADAYI KİM?

İYİ Parti Marmara Belediye Başkan Adayı Ceyhun Targın oldu.

CEYHUN TARGIN KİMDİR?

1968 yılında Marmara Adası'nda doğdu. İlk, orta öğrenimini Marmara Adası'nda ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 30 yılı aşkın bir süre kamu ve özel sektörde çok sayıda kurum ve kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı. Hukukçu, İş Güvenliği Uzmanı ve ayrıca Özel Güvenlik uzmanıdır. Bazı Üniversitelerde yarı zamanlı akademisyen olarak görev yapmaktadır.

1994-1999 yıları arasında T.C. Marmara Belediyesi Meclis Üyesi/Başkan Vekili, T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği ve 1996-1999 yılları arasında T.C. Ada Belediyeleri Birliği Kurucu Genel Sekreterliği ve Birlik Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 – 2017 yılları arasında Tüm İş sağlığı ve Güvenliği Dernekleri Federasyonu (TİSGFED) Genel Başkanlığı yaptı. 2017 – 2019 yılları arasında Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği Federasyonu (UİSFED) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Güvenli ve Sağlıklı Yaşam Derneği (GÜVSAD) Genel Başkanlığı görevini yürütmekte olup kurucusu olduğu Targın Hukuk & Danışmanlık firmasında ticari faaliyetlerini ve bazı üniversitelerde yarı zamanlı akademisyen olarak eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İyi düzeyde ingilizce bilmektedir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.