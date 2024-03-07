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Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?

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Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova eski İlçe Başkanı ve eski İl Başkan Yardımcısı Cevdet Çayır'ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. İşte detaylar!

Ak Parti Bornova eski İlçe Başkanı ve eski İl Başkan Yardımcısı Cevdet Çayır hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi ile merak ediliyor. AK Parti'nin her kademesinde görev alan Çayır, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Bornova Meclis Üyeliği, Bornova İlçe Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

CEVDET ÇAYIR KİMDİR?

AK Parti'nin her kademesinde gören yapan Cevdet Çayır, İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı, Bornova Meclis Üyeliği, Bornova İlçe Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?

Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli?

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cevdet Çayır AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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