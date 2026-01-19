Haberler

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın Haber Videosunu İzle
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de Arife Demirci isimli yarışmacının, alfabe sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı. Doğru cevabın sorunun içinde olduğu soruda tereddüt eden yarışmacı yanlış cevap vererek 3. soruda elendi.

  • Yarışmacı Arife Demirci, '29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?' sorusuna yanlış cevap verdi.
  • Seyircilerin yüzde 56'sı 'B-8' şıkkını işaretledi ve yarışmacı bu cevabı tercih etti.
  • Sorunun doğru cevabı 'C-21' olarak açıklandı ve yarışmacı 5 bin TL ödülle programdan elendi.

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Programda sergilenen performanslar dikkat çekerken, yarışmacılardan Arife Demirci'nin verdiği bir cevap geceye damga vurdu.

İLK BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ

Yarışmaya katılan Arife Demirci, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

ÜÇÜNCÜ SORUDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Demirci, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda karşısına çıkan soruda tereddüt yaşadı. Yarışmacıya, "29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?" sorusu yöneltildi.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

SEYİRCİ JOKERİ DE YANILDI

Heyecanına yenik düşen Arife Demirci, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 56'sı "B-8" şıkkını işaretledi. Yarışmacı da seyircinin verdiği bu yanıtı tercih etti.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Cevabın yanlış olduğu ve doğru şıkkın "C-21" olduğu açıklandığında Arife Demirci büyük şaşkınlık yaşadı. Hem yarışmacının hem de seyircinin yanılması stüdyoda dikkat çeken anlara sahne oldu.

Yanlış cevap sonrası Arife Demirci, 5 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu bir dikkat yarışması değil. Bu güya ama GÜYA bilgi yarışması. Oradaki heyecanınhesqğnedenlwr tabiki parayı kazanacaklar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı

Mesajla ortaya çıkan iki kadın cinayeti! Katilleri aynı isim çıktı