Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Programda sergilenen performanslar dikkat çekerken, yarışmacılardan Arife Demirci'nin verdiği bir cevap geceye damga vurdu.

İLK BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ

Yarışmaya katılan Arife Demirci, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ÜÇÜNCÜ SORUDA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Demirci, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda karşısına çıkan soruda tereddüt yaşadı. Yarışmacıya, "29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?" sorusu yöneltildi.

SEYİRCİ JOKERİ DE YANILDI

Heyecanına yenik düşen Arife Demirci, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 56'sı "B-8" şıkkını işaretledi. Yarışmacı da seyircinin verdiği bu yanıtı tercih etti.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI

Cevabın yanlış olduğu ve doğru şıkkın "C-21" olduğu açıklandığında Arife Demirci büyük şaşkınlık yaşadı. Hem yarışmacının hem de seyircinin yanılması stüdyoda dikkat çeken anlara sahne oldu.

Yanlış cevap sonrası Arife Demirci, 5 bin TL ödülle Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.