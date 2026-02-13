Haberler

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Güncelleme:
İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan 2 kişinin içinde bulunduğu otomobil Amasya'da tıra çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

  • İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak, Amasya'nın Taşova ilçesinde tır dorsesine çarpan otomobilde hayatını kaybetti.
  • Kazada 34 FN 7454 plakalı otomobil, 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek için yola çıkan iki kişi, Amasya'da tır dorsesine çarpan otomobilde hayatını kaybetti.

DORSEYE OK GİBİ SAPLANDI

Edinilen bilgiye göre, memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki bir yakınlarının cenazesine gitmek için İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt ve Ümit Çatanak'ın içinde bulunduğu 34 FN 7454 plakalı otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyü yakınlarında yola çıkan 32 ADA 465 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobildeki 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.

CANSIZ BEDENLERİ İTFAİYE ÇIKARABİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkartılan cenazeler yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hiz hiz hiz... Hersey ya alkollu arac kullanmaktan ya asiri hizdan oluyor... Allah rahmet eylesin...

