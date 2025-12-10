Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek

Sultanbeyli Kuyumcular Derneği Başkanı Cemal Eğin'in girişimiyle bir grup iş insanı, Bingöl'deki güvenlik güçlerine destek olmak için anlamlı bir bağışa imza attı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Vakfı ve Jandarma Genel Komutanlığı hesaplarına iki ekip aracı bedeli yatırıldı. Temin edilen araçlar, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na resmi olarak teslim edildi.

VALİ USTA: DESTEKLERİ ÇOK KIYMETLİ

Teslim töreni, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Usta, törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek Cemal Eğin ve bağışçı iş insanlarına teşekkür etti.

"ALLAH, ASKER VE POLİSİMİZİ MUHAFAZA ETSİN"

Törene katılan iş insanı Cemal Eğin, yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenliğini sağlayan asker ve polislerin yanında olmanın bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak "Allah, Misak-ı Milli sınırlarımızı, vatanımızı, devletimizi ve milletimizi iç ve dış tehditlerden koruyan kahraman asker ve polislerimizi muhafaza etsin" dedi.

OPERASYONEL KAPASİTEYE KATKI SAĞLAYACAK

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yapılan bağışın sahadaki operasyonel kapasiteyi artıracağını belirterek destek veren tüm iş insanlarına teşekkür etti.