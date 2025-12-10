Haberler

Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek

Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cemal Eğin öncülüğünde bir araya gelen iş insanları, Bingöl Emniyeti ve Jandarmasına iki ekip aracı bağışladı. Vali Ahmet Hamdi Usta'nın katılımıyla gerçekleşen törende araçlar resmi olarak teslim edilirken, yetkililer desteğin güvenlik güçlerinin kapasitesini artıracağını belirtti.

Sultanbeyli Kuyumcular Derneği Başkanı Cemal Eğin'in girişimiyle bir grup iş insanı, Bingöl'deki güvenlik güçlerine destek olmak için anlamlı bir bağışa imza attı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Vakfı ve Jandarma Genel Komutanlığı hesaplarına iki ekip aracı bedeli yatırıldı. Temin edilen araçlar, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na resmi olarak teslim edildi.

Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek

VALİ USTA: DESTEKLERİ ÇOK KIYMETLİ

Teslim töreni, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Usta, törende yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin imkânlarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek Cemal Eğin ve bağışçı iş insanlarına teşekkür etti.

Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek

"ALLAH, ASKER VE POLİSİMİZİ MUHAFAZA ETSİN"

Törene katılan iş insanı Cemal Eğin, yaptığı açıklamada Türkiye'nin güvenliğini sağlayan asker ve polislerin yanında olmanın bir vefa borcu olduğunu vurgulayarak "Allah, Misak-ı Milli sınırlarımızı, vatanımızı, devletimizi ve milletimizi iç ve dış tehditlerden koruyan kahraman asker ve polislerimizi muhafaza etsin" dedi.

Cemal Eğin'den emniyete ve jandarmaya anlamlı destek

OPERASYONEL KAPASİTEYE KATKI SAĞLAYACAK

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, yapılan bağışın sahadaki operasyonel kapasiteyi artıracağını belirterek destek veren tüm iş insanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Düğününde eksiklik görerek girdiği sektörde 56 ülkeye ihracat yapıyor

Evleneceği sırada fark etti, şimdi 56 ülkeye ihracat yapıyor
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title