Celal Kılıçdaroğlu kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Celal Kılıçdaroğlu kaç yaşında vefat etti? Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi ne zaman?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti. Vefatının ardından vatandaşlar, Celal Kılıçdaroğlu kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Celal Kılıçdaroğlu kaç yaşında vefat etti? Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kocaeli'de hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Celal Kılıçdaroğlu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Celal Kılıçdaroğlu öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Celal Kılıçdaroğlu neden vefat etti, hastalığı var mıydı?

CELAL KILIÇDAROĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinde aniden fenalaşarak kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Ekim'de yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret etmişti.

CELAL KILIÇDAROĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

CELAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Celal Kılıçdaroğlu (8 Nisan 1954; Ballıca, Nazımiye), Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşlerinden biridir. Ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleriyle tanınmaktadır.

Celal Kılıçdaroğlu, Alevi bir ailede tapu memuru Kamer Bey ile ev hanımı Yemuş Hanım'ın yedi çocuğunun en küçüğü olarak 8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya geldi. Ailenin daha önce sahip olduğu 'Karabulut' soyadı, yaşadıkları köyde herkesin aynı soyadını taşıması nedeniyle, babası tarafından 1950'lerde 'Kılıçdaroğlu' olarak değiştirildi. İlkokul ve ortaokulu Patnos'ta tamamladı. Liseyi Patnos'ta okuyorken müzik öğretmeni kendisinden önce türkü söyleyenlere güldüğü için Kılıçdaroğlu'nu dersten bıraktı. Karnesini babasına gösteren Celal Kılıçdaroğlu, bütünleme sınavına gireyim mi? diye sordu. Babası sen bilirsin deyince liseyi bırakmaya karar verdi. Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı. Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. Basında çıkan haberlerden dolayı bu işten çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeye ait olduğu iddia edilen bir inşaatta bekçilik yapmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı oldu ancak üye olarak seçilmedi. 2015'te Kuşadası'na yerleşen Kılıçdaroğlu, eşinin yeğeninin pansiyonunda kafeterya işletmeye başladı.

Evli olan Kılıçdaroğlu'nun birer yıl arayla doğan bir kız ve erkek çocuğu vardır.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabı aracılığıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duyurdu. Hürriyet, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefat haberini aldık. Celal Kılıçdaroğlu'na Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti.

ANİDEN FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, bugün 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katındaki evinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU , 14 EKİM'DE ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz 14 Ekim'de Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun bakımda tedavi gören kardeşini ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.