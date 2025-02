Celal Can Algül kimdir, kaç yaşında, nereli? Celal Can Algül'ün dedesi kim?

Son dönemde sosyal medyada ve iş dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olan Celal Can Algül, girişimcilik ve dijital reklamcılık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Algül, iş dünyasındaki başarıları kadar özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Celal Can Algül kaç yaşında, nereli ve hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Celal Can Algül'ün dedesi kim? İşte, genç girişimci hakkında merak edilen detaylar…

CELAL CAN ALGÜL KİMDİR?

Celal Can Algül, 1994 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelen genç bir iş insanı ve sosyal medya fenomenidir. Eğitim hayatına Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde başlayan Algül, ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ikinci lisans eğitimini sürdürmektedir.

Celal Can Algül kimdir

Dijital pazarlama ve reklamcılık alanında kendini geliştiren Algül, Reaction Company isimli dijital reklam ajansını kurarak girişimcilik yolunda önemli adımlar attı. Bunun yanı sıra, bir dijital haber platformunun sahibi olup, kozmetik ve yapımcılık sektörlerinde de faaliyet göstermektedir.

Celal Can Algül ve dedesi

Sosyal medyada oldukça aktif bir isim olan Celal Can Algül, Twitter'da 700 bini aşkın takipçiye sahiptir. Ailesine olan bağlılığıyla bilinen Algül, özellikle dedesi Hacı Celal ile olan ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla göstermektedir.

Celal Can Algül'ün dedesi kim