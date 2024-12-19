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Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli?

Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli?
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MHP'li Celal Adan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İstanbul Milletvekili olan Celal Adan'ın siyasi kariyeri gündeme geliyor. Peki, Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli?

Celal Adan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları gündeme geliyor. 12 Eylül öncesinde Mhp'de parti müfettişi ve eğitimci olarak görev yaptı. 21. dönem Doğru Yol Partisi ve 24, 25, 26, 27 ve 28. dönem MHP İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Celal Adan kimdir? Detaylar haberimizdedir…

CELAL ADAN KİMDİR?

1951 Ağrı doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu.

Orman mühendisi. 21. dönem İstanbul milletvekili. Evli ve 2 çocuk babası. Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı'da doğmuştur. Nihat Adan adında emekli baş komiser ağabeyi vardır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında ülkücü kesimde yer aldı. 19 Ağustos 1981 tarihinde başlayan MHP davasında yargılanmış ve davanın zaman aşımından düşmesiyle bilahare beraat etmiştir. Celal Adan, İMPA A.Ş. ve İNMAŞ Limited Şirketlerinin sahibi ve aynı zamanda yöneticisidir.

Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanı seçilmesinden sonra Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na Celal Adan getirildi. Celal Adan adı, Flash TV'nin kurşunlanması ve Budapeşte'de Mesut Yılmaz'ın yumruklanması olayına karıştı. 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesinde Mehmet Ağar liderliğindeki DYP'de görev aldı. DYP'nin adını DP olarak değiştirmesinden sonra da bu partide siyasete devam etti. Ancak seçimlerde DP barajı aşamayınca Adan da Meclis'e giremedi.

Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli?

21, 24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde İstanbul Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe, Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı. 27. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 19 Şubat 2019 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlığı görevini üstlendi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde MHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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