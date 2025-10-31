Haberler

'ÇEK TETİĞİ' SİNEMİZE DOKUNDU

'ÇEK TETİĞİ' SİNEMİZE DOKUNDU
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEZEN AKSU'NUN UZAK ŞEHİR'E ARMAĞANI HEYECAN YARATTI

"SEZEN ŞARKISININ HAKKI BÖYLE VERİLİR"

Sıkı bir Uzak Şehir izleyicisi olan Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine De Mardin'in ardından yeni bir şarkısını daha hediye etmesi sanal medyayı salladı. Sözü ve bestesi Aksu'ya ait olan, Ozan Akbaba'nın seslendirdiği Çek Tetiği isimli parçanın yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Şarkının adeta Cihan-Alya aşkını anlatan vurucu sözleri ile Akbaba'nın yorumu övgü aldı.

'ÇEK TETİĞİ' SİNEMİZE DOKUNDU

"ÇEK TETİĞİ VUR SİNEME SİNEME"

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde izleyicileri Sezen Aksu sürprizi bekliyor. Jenerik müziği De Mardin'in sözlerinde de imzası bulunan Minik Serçe bu kez Cihan-Alya aşkına şarkı yaptı. Ekibin "Uğurumuz" dediği sanatçı, "Çek çek çek tetiği vur sineme sineme" sözleriyle dikkat çeken parçasını diziye verdi. Uzak Şehir ekibi, Sezen Aksu'nun jestini jestle karşıladı. Ozan Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat'tan İstanbul'a gelerek Aksu'nun Kanlıca'daki stüdyosunda şarkıyı kaydetti. Bağlamada Ahmet Koç'un eşlik ettiği şarkı için bir de klip hazırlandı. Klipte Cihan ile Alya'nın yanı sıra Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin'in duygusal görüntülerine yer verildi. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte Çek Tetiği sanal medyanın gündemine oturdu. Yorumlarda, "Fragmandan, şarkıdan çıkamıyorum", "Ozan nasıl duygu dolu okumuş, yüreğine sağlık", "Sezen Aksu çok güzel yazmış, Ozan da çok güzel söylemiş", "Sezen şarkısının hakkı böyle verilir" ifadeleri öne çıktı.

'ÇEK TETİĞİ' SİNEMİZE DOKUNDU

"KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER"

Uzak Şehir'in 12'nci bölümünde seslendirdiği "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" türkü performansı hala akıllarda olan Ozan Akbaba, 'Çek Tetiği' ile de izleyenlerden tam not aldı. "Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben" sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan şarkının klibi izlenme rekoru kırdı. Uzak Şehir fanları şarkı sözlerini alıntılayarak yaptıkları, "Sezen sözleriyle yine sinemizden vurdu", "Cihan-Alya aşkı ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi", yorumlarıyla Sezen Aksu'ya teşekkürlerini iletti.

BÜYÜLÜ TINILARIN USTASI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ozan Akbaba'ya bağlamada eşlik eden Ahmet Koç da kayıt sırasında Akbaba ile çektirdiği fotoğrafı resmi hesabından paylaştı. Post, dizinin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İŞTE O ŞARKI

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp ört baslara

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp ört baslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni

Senem Zafer
Haberler.com / Advertorial Bülten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.