Çay satarak ameliyat parasını biriktirdi, hırsızlar son umudunu da çaldı!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki engelli Ramazan Kaplan, 12 yıldır mücadele ettiği hastalığı nedeniyle ameliyat olabilmek için semaverde çay satarak para biriktirdi. Yaklaşık 700 bin liralık tedavi masrafını karşılamaya çalışan Kaplan’ın biriktirdiği 5 çeyrek altın ise evine giren hırsızlar tarafından çalındı. Tedavi umudu bir kez daha sarsılan Kaplan, yetkililer ve hayırseverlerden yardım istedi.

Cizre’de yaşayan ve geçimini semaverde çay satarak sağlamaya çalışan engelli Ramazan Kaplan’ın yıllardır sürdürdüğü tedavi mücadelesi, yaşadığı hırsızlıkla daha da zorlaştı.

Yaklaşık 12 yıldır kemik iliği ödemi hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Kaplan, farklı devlet hastanelerinde ilaç tedavisi gördüğünü ancak hastalığının ilerlemesi nedeniyle ameliyat olması gerektiğinin kendisine bildirildiğini söyledi.

Özel hastanelerde yapılan görüşmelerde ameliyat ve tedavi masraflarının yaklaşık 700 bin TL civarında olduğunun kendisine aktarıldığını belirten Kaplan, bu parayı karşılayabilmek için yaklaşık iki yıldır Cizre Asma Köprü’de semaverde çay satarak birikim yapmaya başladı.

Tedavi için biriktirdiği 5 çeyrek altın çalındı

Kaplan, tedavi amacıyla Diyarbakır’a gittiği sırada evinde bulunan ve ameliyat masrafları için biriktirdiği 5 çeyrek altınının çalındığını belirterek, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“12 yıldan beri çekmiş olduğum bir kemik iliği ödem hastalığım var. Birkaç tane devlet hastanesine gittim ama beni ilaçla tedavi ettiler. İlaç tedavisi de olmuyor. Ameliyat olmam gerekiyor dediler. Bizi özel hastanelere sevk ettiler. Özel hastanelerde de 700 bine liraya yakın ameliyat ücreti olacağını söylediler.”

Tedavi masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya başladığını ifade eden Kaplan, “2 yıldır Cizre Asma Köprü’de semaverde çay satmaya başladım. Tedavim için birikim yapayım dedim. Ama maalesef Diyarbakır’a tedavi için gittim. Orada tedavi gördüğüm sırada, kendim için biriktirdiğim 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da kaybetmişim. Evde kaybolmuş, çalmışlar.” dedi.

Yaşadığı hırsızlık sonrası elinde hiçbir birikim kalmadığını söyleyen Kaplan, “Baktık hiçbir birikimimiz kalmadı. Beş kuruşumuz bile kalmadı. Tedavi olmam lazım ama nasıl olacağımı bilmiyorum. Bir çıkar yolu bulamadım.” ifadelerini kullandı.

“Devletim el uzatsın, beni sağlığıma kavuştursun”

Ankara ve Mersin’de tedavi için randevular aldığını belirten Kaplan, yaklaşık 43 yıldır engelli olduğunu ve mevcut hastalığının tedavisinin kendisi için hayati önem taşıdığını söyledi.

Kaplan, yetkililere ve hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“Yaklaşık 700 bin liraya yakın tedavi masrafı gerektiğini söylediler. Ankara’dan tedavi için randevu aldım, Mersin’den randevu aldım. Neredeyse 43 yıldır engelliyim. Devletim el uzatsın, beni tedavi etsin, sağlığıma kavuştursun istiyorum.”

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamını dahi güçlükle sürdürdüğünü belirten Kaplan, “Gerçekten çok zor durumdayım. Serumlarla ayakta duruyorum, ilaçlarla ayakta duruyorum. Günlük serum kullanıyorum, ilaç kullanıyorum.” dedi.

Yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısı

Hem yıllardır mücadele ettiği hastalık hem de yaşadığı hırsızlık nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşayan Ramazan Kaplan, tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için yetkililerden, kurum ve kuruluşlardan ve hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Kaplan, bir an önce tedavi edilerek yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmak ve yeniden sağlığına kavuşmak istediğini belirterek, “En azından bu kemik iliği hastalığından, bu yaradan kurtulabilirsem, bir tedavi olabilirsem, sağlığıma kavuşabilirsem herkese şükranlarımı iletirim.” sözleriyle yardım çağrısını yineledi.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu