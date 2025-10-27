Çarpıntı 8. bölüm fragmanı izle: Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yeni sezonun merakla beklenen anlarından biri daha geldi: Çarpıntı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, fragmanda ipuçlarını gördükleri sürpriz gelişmelerin yeni bölümde nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, 8. bölümde neler olacak ve fragman nereden izlenebilir? İşte tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Çarpıntı 8. bölüm fragmanını izlemek için tıklayın.

ÇARPINTI 7. BÖLÜM İZLE

Çarpıntı 7. bölümü izlemek için tıklayın.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan'ın, Aslı ve Figen arasında geçen konuşmayı duymasıyla Aslı'ya karşı olan güven bağı derinden sarsılır. "Belki de sen bana sadece acıdın" sözlerinin ardından Aslı'nın kalbinden rahatsızlanması herkesi endişelendirir ve olayların yatışmasını sağlar. Hülya cephesinde ise tansiyon hızla yükselmeye devam eder.

Kızının Reyhan'a duyduğu bağlılık, Hülya'yı deliye çevirir. Aslı, Reyhan ile birlikte eve geldikten sonra kimse etrafta yokken Hülya'nın Reyhan'a sarhoş bir halde söyledikleri, ikisini de büyük bir yıkıma sürükler ve Reyhan'ı adeta uçurumun kıyısına iter.

Devamında, Reyhan'ın ortadan kaybolmasıyla Aslı ve Aras onu bulmak için seferber olurken Hülya da söylediklerinin ağırlığı altında ezilir. Daha sonrasında ise Aslı'ya daha yakın olmak adına gözünü karartan Reyhan, Hülya'nın değer yargılarını teraziye sokacak bir teklifle karşısına çıkar.

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Yeni sezona güçlü bir dönüş yapan Çarpıntı, etkileyici hikayesi ve dikkat çekici oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin beğenisini toplamayı sürdürüyor. Her bölümüyle heyecan dozunu artıran dizi, her Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana sosyal medyada gündemden düşmeyen yapım, aşk, ihanet ve vicdan hesaplaşmalarını çarpıcı bir dille ele alıyor. Karakterlerin iç dünyalarına derinlemesine inen senaryo, her bölümde izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikâye sunuyor.