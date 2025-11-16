Çarpıntı 10. bölüm tek parça izleme linki var mı?

OGM Pictures imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin otururken, senaryo ekibinde Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi güçlü kalemler yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen "Çarpıntı", ilk bölümüyle Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Dizinin ikinci bölümü ise izleyicilerin tek parça halinde erişebileceği bağlantı üzerinden yayınlanacak.

ÇARPINTI DİZİ KONUSU

Kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) dokunaklı hikayesini merkezine alan Çarpıntı, izleyiciyi umut, mücadele ve sevgi dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Ancak hem maddi sıkıntılar hem de geçmişin yükü, hayatlarını giderek zorlaştırır. Aslı'nın kalp nakliyle yeniden doğan hayatı, hem kendi ailesi hem de nakil süreciyle yolları kesişen diğer aileler arasında büyük çatışmaların fitilini ateşler. Dizide, ikinci bir kalbin sadece yaşam değil, yepyeni sınavlar da getirdiği çarpıcı bir hikaye anlatılır.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in beklenmedik dönüşü, hem Alkan ailesinde hem de Hülya cephesinde tüm dengeleri altüst eder. Geçmişin karanlık kapılarının yeniden aralandığı bu süreçte, Reyhan'ın cesareti ile Halit'in öfkesi doğrudan karşı karşıya gelir. Bu kez çok daha tehlikeli bir savaşın ortasında kalan Alkan ailesi, Halit'le baş etmenin yollarını arar. Ancak artık iki ailenin kaderi geri dönülmez biçimde birbirine bağlanmıştır.

ÇARPINTI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çarpıntı, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler, Star TV'nin yayın akışındaki güncel bölümleri izleyebilir.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Usta oyuncular ile genç yetenekleri buluşturan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide şu isimler yer alıyor:

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

ÇARPINTI DİZİSİNİN HİKÂYESİ

Çarpıntı, kalp nakli bekleyen Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) umut dolu ama bir o kadar da zorlu yaşam mücadelesine odaklanıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Dizinin merkezinde, Aslı'nın nakil sonrası yeniden inşa ettiği hayat, iki aile arasında yaşanan çatışmalar ve geçmişten gelen sırların şekillendirdiği yeni duygular yer alıyor.

ÇARPINTI 10. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEö

Çarpıntı dizisinin bölümleri, Star TV'nin resmi dijital platformlarında izleyicilerin erişimine tek parça halinde sunulmaktadır. Yeni bölümler yayınlandıkça dijital ortamda da izlenebilir durumda olacak dizi, duygusal yoğunluğu ve güçlü hikayesiyle her bölümde izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.