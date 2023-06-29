Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu için ne dedi? Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgası nedir? Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu hakkındaki sözleri nedir?

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yaşanan yenilgiden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çağrısında bulunarak dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Bugün bu tartışmaya Kaftancıoğlu'da dahil oldu. Vatandaşlar ise merak içinde Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu için ne dedi? Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgası nedir? Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri neler?

Seçim sonrası yenilgi yaşayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları devam ederken Kaftancıoğlu'da dikkat çeken ifadelerle tartışmaya dahil oldu. Peki, Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu için ne dedi? Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu kavgası nedir? Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri neler? İşte detaylar…

CANAN KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından CHP içindeki değişimin önemine vurgu yaparak birçok kez açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, parti içinde daha ileri adımlar atarak, değişimin gerekliliğini vurgulayarak "Gerekirse genel başkanın gitmesi gerektiğini" açıkça ifade etti. Hatta İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Seçimleri kaybetme deneyimim yok" şeklinde bir beyanda bulundu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında İmamoğlu'na yanıt vererek, değişimin kapsamı ve nasıl gerçekleşeceği konusunda kurultay delegelerinin karar vereceğini belirtti. Ayrıca Öztrak, belediye başkanlarının görevlerini yapacaklarını ifade etti.

CANAN KAFTANCIOĞLU EKREM İMAMOĞLU KAVGASI NEDİR?

Tüm bu tartışmalar sürerken krize Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da dahil oldu. Sözcü Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'nu savunurken, hedefine Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" ifadelerini kullandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SÖZLERİ NELER?

"Kimse CHP'ye gömlek biçmesin" diyen Kaftancıoğlu CHP'ye yönelik değişim çağrılarını Sözcü Gazetesi'ne değerlendirdi. "Kazanılınca 'ben kazandım' kaybedilince 'ben kaybetmiyorum' böyle bir şey olabilir mi? Kazanılırsa hep beraber kazanılır kaybedilirse de hep birlikte kaybedilir." dedi. Sözlerinde İmamoğlu'nu eleştiren Kaftancıoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı." ifadelerini kullandı.