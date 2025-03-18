Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 2025: Çanakkale Zaferi ne zaman kazanıldı?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart'ta büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yaşanan tarihi bir savaşın sonucudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve fedakârlığın sembolü olarak da anılıyor. Peki, 18 Mart 1915'te ne oldu ve bu zaferin anlamı nedir? 18 Mart Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor? İşte, detaylar…

18 MART ZAFERİ'NİN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

Tarihe altın harflerle kazınan 18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla anılmaya devam ediyor. 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun İtilaf Devletleri'ne karşı kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık için gösterdiği azim ve fedakârlığın simgesi olarak büyük bir anlam taşırken aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 2025

18 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlanıyor. Aradan geçen 110 yıla rağmen, Çanakkale ruhu ve o gün verilen kahramanca mücadele, halen hafızalardaki yerini koruyor. 18 Mart 2025'te, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ve anma törenleri, bu tarihi zaferin unutulmaması için büyük bir fırsat sunuyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle, vatan uğruna canını feda eden şehitler bir kez daha saygıyla anılıyor.