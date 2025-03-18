Çanakkale Zaferinin kaçıncı yılı 2025: Çanakkale Zaferi ne zaman kazanıldı?
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü, kahramanları yad etmek ve Çanakkale Zaferi'nin anlamını yeniden hatırlamak adına büyük bir değer taşıyor. Peki, 18 Mart 1915'te neler yaşandı ve bu zaferin tarihi önemi nedir? 18 Mart Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü anılıyor? İşte, bu destansı günün detayları…
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart'ta büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yaşanan tarihi bir savaşın sonucudur. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve fedakârlığın sembolü olarak da anılıyor. Peki, 18 Mart 1915'te ne oldu ve bu zaferin anlamı nedir? 18 Mart Zaferi'nin kaçıncı yıl dönümü kutlanıyor? İşte, detaylar…