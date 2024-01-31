Can Atalay'ın vekilliği kaldırıldı mı? Can Atalay'ın vekilliği neden kaldırıldı, sebebi ne? Can Atalay olayı nedir?

Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü. Peki, Can Atalay'ın vekilliği kaldırıldı mı? Can Atalay'ın vekilliği neden kaldırıldı, sebebi ne? Can Atalay olayı nedir?

CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ KALDIRILDI MI?

Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın okunması için TBMM Genel Kurulu toplandı. Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükseldi. CHP'nin kapalı oturum önergesi ilk başta kabul edilirken, daha sonra iptal edilerek yeniden açık oturuma geçildi.

Gerginliğin bir türlü son bulmadığı Genel Kurul'da Can Atalay kararı sonunda okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Muhalefet milletvekilleri karar okunduğu sırada Meclis kürsüsüne yürüdü. Tepki gösteren vekiller ellerindeki Anayasa kitapçığını fırlattı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ SIRALARI YUMRUKLADI

Meclis'te Bekir Bozdağ'ın kararı okumak istediği sırada tansiyon yükseldi. Vekillerin sıraları yumruklaması ve divana yürümesinin ardından Genel Kurul'da kapalı oturuma geçildi. CHP'nin 'kapalı oturum' önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Birleşime ara verildi.