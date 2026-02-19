Haberler

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti
Güncelleme:
Kayseri'de bir camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edilirken 15 yaşındaki bir çocuk namaz kılanlara torpil attı. Cemaat patlama sesi nedeniyle kısa süreli panik yaşarken görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı. Tepki toplayan görüntülerin ardından 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

  • Kayseri'de ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında 15 yaşındaki bir çocuk cami içerisine torpil attı.
  • Patlama sesi üzerine cemaat kısa süreli panik yaşadı.
  • Emniyet ekipleri, torpili attığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı.

Kayseri'de ramazan ayının ilk teravih namazı sırasında 15 yaşındaki bir çocuk cami içerisine torpil attı. Patlama sesi üzerine cemaat kısa süreli panik yaşadı. O anlara ait görüntüler çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Ramazan ayında ibadet sırasında yaşanan olay kamuoyunda rahatsızlık yarattı.

Camide teravih namazı kılanlara torpil atan çocuk gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Berkamal'in aktardığı bilgilere göre; görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, torpili attığı belirlenen 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Aynasız Delikanli:

Gırtgillerden

