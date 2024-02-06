İstanbul Çağlayan Adliyesi nerede, hangi ilçede? Çağlayan Adliyesi silahlı terör saldırıda son durum nedir?

İstanbul Çağlayan Adliyesi nerede, hangi ilçede? Çağlayan Adliyesi silahlı saldırıda son durum nedir? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı düzenlendi. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi nerede, hangi ilçede? Çağlayan Adliyesi silahlı saldırıda son durum nedir? Detaylar haberimizdedir...

İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİ NEREDE?

İstanbul Çağlayan Adliyesi adresi, "Çağlayan, Çağlayan Meydanı, Abide-i Hürriyet Cd No: 223, 34381 Kâğıthane/İstanbul" da bulunuyor.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE SON DURUM NEDİR?

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı düzenlendi. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" dedi.