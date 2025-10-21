Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Televizyon ve sinema dünyasında son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan Çağlar Ertuğrul, hem oyunculuğu hem de aldığı ödüllerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyerine mühendislik eğitimiyle başlayıp sahne sanatlarına yönelen Ertuğrul, rol aldığı diziler ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Peki başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul'un hayatı, yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğu hakkında neler biliniyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 5 Kasım 1987 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede yetişmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazanmış ve 2011 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında tiyatro ile tanışan Çağlar Ertuğrul, oyunculuğa sahne sanatları ile adım atmış, daha sonra kariyerine profesyonel anlamda oyunculukla devam etmiştir.

Kendisine ait bir YouTube kanalı da bulunan Ertuğrul, burada mizahi ve eğlenceli videolar paylaşmaktadır. Eğitimi, disiplini ve yeteneğiyle öne çıkan Ertuğrul, tiyatrodan televizyona, komediden aksiyona pek çok farklı türde projede başarıyla yer almıştır.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 doğumludur. Bugünün tarihi olan 21 Ekim 2025'e göre 37 yaşındadır. 5 Kasım 2025'te 38 yaşına girecektir.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL NERELİ?

Çağlar Ertuğrul, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ailesi Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenlidir. Dolayısıyla hem Ege kültüründen hem de göçmen aile yapısından gelen zengin bir kültürel geçmişe sahiptir.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KARİYERİ

Çağlar Ertuğrul'un oyunculuk kariyeri, 2009 yılında Koç Üniversitesi'nde sahneye çıktığı "Romeolar ve Julietler" adlı tiyatro oyunu ile başlamıştır. Üniversite eğitimi sonrası Vahide Gördüm'ün kurucusu olduğu 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl oyunculuk eğitimi almıştır.

2012 yılında sinema kariyerine, Alper Çağlar'ın yönettiği askerî türdeki "Dağ" filmiyle adım atmıştır. Bu film, hem gişede büyük başarı elde etmiş hem de Çağlar Ertuğrul'un tanınmasına önayak olmuştur. Bu çıkıştan sonra mühendislik mesleğini bırakıp tamamen oyunculuğa yönelmiştir.

Televizyonda ise ilk dikkat çeken projelerinden biri Benim İçin Üzülme dizisidir. Ardından Kurt Seyit ve Şura, Boynu Bükükler, Medcezir gibi dizilerde rol almıştır.

2015 yılında Burak Aksak'ın yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da rol aldı. 2016'da vizyona giren Dağ 2 filmi büyük ses getirdi ve o yılın en çok izlenen filmi oldu. 2017'de Biz Size Döneriz adlı komedi filminde yer aldı ve aynı yıl başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Bu dizi iki sezon sürdü ve 50'den fazla ülkeye satıldı.

2018'de Ailecek Şaşkınız filminde rol aldı ve bu film de yılın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Aynı yıl Yanımda Kal adlı romantik komedi ve 2019'da Kızım Gibi Kokuyorsun adlı dram filminde başroldeydi.

2019-2020 yıllarında, romantik komedi dizisi Afili Aşk ile televizyona döndü. Buradaki performansıyla 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve büyük ilgi gören Teşkilat dizisinde başrol oynadı. Aksiyon dolu bu projedeki performansı sayesinde 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Böylece Haluk Bilginer'den sonra iki farklı kategoride Altın Kelebek Ödülü alan ikinci erkek oyuncu oldu.

Diziden geçirdiği sakatlıklar sebebiyle ayrıldı. Daha sonra BluTV yapımı Magarsus dizisi için rol gereği kilo aldı. Kariyeri boyunca tiyatro, televizyon, sinema ve dijital platformlarda farklı türlerdeki projelerde başarıyla yer almış, kendisini sürekli geliştirmiş bir sanatçıdır. Ayrıca 2016-2017 yılları arasında Amerika'da, Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi eğitimi almıştır.