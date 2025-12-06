Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

Eskişehir'de bir trafik polisinin cadde ortasında "Terörsüz Türkiye" sürecine dair eleştirilerde bulunduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Açıklamada, görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığı, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve konunun tüm yönleriyle araştırılması için polis başmüfettişi görevlendirildiği belirtildi.

"DERHAL İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

EGM'nin açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir'de görevli bir polis mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Polis Memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

POLİS MEMURUNDAN PAYLAŞIM

Açığa alınan trafik polisi, karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Polis memuru mesajında: "Adım 'Onur' gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!" ifadelerini kullandı.