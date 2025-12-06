Haberler

Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı
Güncelleme:
Eskişehir'de bir trafik polisinin cadde ortasında "Terörsüz Türkiye" sürecini eleştirdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü memuru açığa alarak inceleme başlattı. Açığa alınan polis, "Adım Onur gibi onur duyarım" diyerek sosyal medyadan açıklama yaptı.

Eskişehir'de bir trafik polisinin cadde ortasında "Terörsüz Türkiye" sürecine dair eleştirilerde bulunduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

Açıklamada, görüntüler üzerine derhal inceleme başlatıldığı, polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı ve konunun tüm yönleriyle araştırılması için polis başmüfettişi görevlendirildiği belirtildi.

"DERHAL İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

EGM'nin açıklamasında "Bazı sosyal medya hesaplarında Eskişehir'de görevli bir polis mensubuna ait görüntülerin paylaşılması üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Polis Memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

POLİS MEMURUNDAN PAYLAŞIM

Açığa alınan trafik polisi, karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Polis memuru mesajında: "Adım 'Onur' gibi onur duyarım. Onur belgemdir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın büyük Türk milleti!" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (58)

Haber YorumlarıDüşünür:

POLİS MEMURUNUN CANINA TAK ETMİS YAPILAN HAİNLİKLER VALLAHİ HAKLI ADAM ONU ACIĞA ALANLARIN ALLAH BELASNI VERSİNN

Yorum Beğen598
Yorum Beğenme217
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bahar:

Vatanın öz evladı yalan mı söylemiş ifade özgürlüğü nerde teröriste terörist demiş helal olsun Şanlı Türk ordusunun evladı

Yorum Beğen575
Yorum Beğenme170
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan bayram:

Kraldan çok kralcılık yapmış o polis memuru. İyi o zaman her önüne gelen memur caddeye çıkıp beğenmediği konularda bağırsın çağırsın. öyle saçmalık mı olur. Trafiği düzenlemekle görevli polis işini bırakmış caddede deli gibi bağırıyor, kendince haklı olduğunu sandığı bir konuda yorum beyan ediyor.

yanıt58
yanıt133
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Bass boş da gezenin boş adamı

yanıt14
yanıt55
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Erkan polis memurunun doğru tutumu seni rahatsız etmiş ama bizleri memnun etti. Bu arada trolluk var mı sende

yanıt55
yanıt11
Haber Yorumlarıercan mercan :

Milletten oyu alıp millete ali kıran baş koparan kesildiler kimse konuşmasın koyun gibi olsun istiyor zırtolar

Yorum Beğen442
Yorum Beğenme146
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan bayram:

..... dedi gerzeğin biri. Ercan mercan: kimseye Ali kıran başkesen değiller. Sadece bu ülkenin iyiliğini, terörden arınmasını istiyorlar.

yanıt29
yanıt84
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Erkan canbazlık yapma haberin mesajı net

yanıt38
yanıt8
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Apocu Erkan

yanıt15
yanıt2
Haber Yorumlarıssrtybf9xk:

bu adam gibi adamların çoğalması gerekiyor.

Yorum Beğen401
Yorum Beğenme143
yanıtYanıtla
Tüm 58 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
