BYD marka araç alan hamile kadın isyan etti: Ya bu sorunu çözün ya da...
Bir BYD kullanıcısı, İzmir Gaziemir'deki Volt Otomotiv servisine bıraktığı aracının sorunlarının çözülmediğini belirterek tepki gösterdi. Stop lambalarının su almasıyla güvenlik riski oluştuğunu söyleyen müşteri, "Hamile olduğum için mağduriyetim daha da arttı" dedi. Aracın garanti kapsamında ücretsiz onarılmasını talep eden kullanıcı, aksi halde hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
İzmir Gaziemir'de yaşayan bir BYD kullanıcısı, aracını kaza sonrası bakım için götürdüğü Volt Otomotiv servisinde yaşadığı mağduriyeti sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı.
STOP LAMBALARI SU ALDI, GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTU
Seul U DM-i model aracını servise bıraktığını belirten araç sahibi, yaklaşık bir ay boyunca aracının serviste kaldığını ancak sorunun çözülmediğini söyledi. Servis sonrası aracın stop lambalarının içine su aldığını ve sürekli yandığını belirten kullanıcı, bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.
"HAMİLE OLDUĞUM İÇİN DAHA DA ZORLANDIM"
Aracını kullanamadığı için gündelik yaşamının etkilendiğini belirten müşteri, hamileliği nedeniyle mağduriyetinin daha da ağırlaştığını ifade etti.
"MUHATAP BULAMADIM"
BYD müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalıştığını ancak muhatap bulamadığını dile getiren araç sahibi, "Ne doğru bilgilendirme yapıldı ne de gerekli ilgi gösterildi" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"YA ÇÖZÜN YA DA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
Aracının garanti kapsamında olduğunu hatırlatan müşteri, stop lambalarının ücretsiz olarak değiştirilmesini ve aracın güvenli şekilde teslim edilmesini talep etti. Ayrıca, mağduriyetinin acilen giderilmemesi halinde Tüketici Hakem Heyeti ve yasal mercilere başvuracağını açıkladı.