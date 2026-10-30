Bybit TR’nin Yeni Ülke Müdürü Kafkas Sönmez Oldu

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Kripto varlık ve finansal teknolojiler sektöründe yaklaşık 10 yıllık deneyime sahip olan Kafkas Sönmez, yeni görevinde Bybit TR’nin Türkiye pazarındaki faaliyetlerine liderlik edecek. Kafkas Sönmez, şirketin yerel operasyonlarının yönetimi, düzenleyici gerekliliklere uyum, iş geliştirme ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

Kariyeri boyunca KuCoin ve Gate gibi küresel kripto varlık platformlarında üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Kafkas Sönmez, özellikle Türkiye pazarında yerel operasyonların yapılandırılması, büyüme stratejilerinin geliştirilmesi ve regülasyonlara uyum süreçlerinin yönetilmesi alanlarında deneyim kazandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kafkas Sönmez, aynı zamanda avukat kimliğiyle de öne çıkıyor. Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında yüksek lisans eğitimi alan Kafkas Sönmez, sermaye piyasaları ve kripto varlıkların hukuki boyutlarına yönelik çeşitli eğitim programlarına da katıldı. Hukuk alanındaki akademik birikimini finansal teknolojiler sektöründeki profesyonel deneyimiyle birleştiren Kafkas Sönmez, kariyeri boyunca özellikle düzenleyici çerçevelere uyum, yerel pazar dinamiklerine uygun operasyonel yapıların oluşturulması ve uluslararası büyüme stratejilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaştı.

Kafkas Sönmez'in kripto varlık sektöründeki kariyeri 2017 yılında KuCoin bünyesinde başladı. İş geliştirme alanında başladığı kariyerinde kısa sürede daha geniş sorumluluklar üstlenerek Büyüme Müdürü pozisyonuna yükseldi. Haziran 2021'de ise KuCoin Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı.

Yaklaşık beş yıl süren KuCoin kariyerinin ardından Mayıs 2022'de Gate'e katılan Kafkas Sönmez, şirketin Türkiye operasyonlarının yönetimini üstlendi. Gate TR'nin kuruluşuna öncülük eden Kafkas Sönmez, platformun Türkiye pazarındaki yerel yapılanmasının oluşturulması ve operasyonel faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynadı.

Gate bünyesindeki sorumlulukları Türkiye ile sınırlı kalmayan Kafkas Sönmez, Ağustos 2023'te şirketin Küresel Büyüme ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna getirildi. Bu görevi kapsamında Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgelerinde büyüme, stratejik iş birlikleri ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde görev aldı. Ağustos 2024'e kadar sürdürdüğü küresel görevinin ardından Türkiye operasyonlarına odaklanmaya devam eden Kafkas Sönmez, Temmuz 2026'ya kadar Gate TR CEO'su ve Gate'in Türkiye operasyonlarından sorumlu üst düzey yöneticisi olarak görev yaptı.

Bybit TR'de Yeni Dönem

Kripto varlık sektörünün Türkiye'de düzenleyici ve operasyonel açıdan önemli bir dönüşümden geçtiği dönemde Bybit TR'nin yönetimine katılan Kafkas Sönmez, uluslararası platformlarda edindiği deneyimi yeni görevine taşıyacak. Kafkas Sönmez'in özellikle yerel yapılanma, regülasyonlara uyum, operasyon yönetimi ve büyüme stratejileri alanlarındaki deneyiminin, Bybit TR'nin Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin geliştirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.