Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. Eğitim ve sınav süreçlerinde gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı’na ( Kpss ) girecek adaylara da ulaşım desteği sağlayacak. KPSS adaylarının sınav günü herhangi bir ulaşım sorunu yaşamaması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, sınava girecek gençler Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ

Uygulamadan yararlanmak isteyen adayların, sınav günü toplu taşıma araçlarında KPSS sınav giriş belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Böylece adaylar, sınav merkezlerine ulaşım sağlarken herhangi bir ücret ödemeyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ücretsiz ulaşım desteğiyle, KPSS adaylarının sınav sabahında ulaşım kaynaklı herhangi bir mağduriyet yaşamadan sınav merkezlerine güvenli ve rahat bir şekilde ulaşmaları hedefleniyor.

Kaynak: Haber Platformu