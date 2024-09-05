Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi! Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 6 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 6 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) v Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 6 Eylül su kesintisi saatleri...

6 EYLÜL BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/09/2024 16:00

Aciklama: BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI FATIH MAHALLESI 1. SANAYI CADDESI VE CIVARINDA 22.08.2024 - 20.09.2024 TARIHLERI ARASINDA 10:00 - 16:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

KesimTarihi: 22/08/2024 10:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

ATATÜRK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/09/2024 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/09/2024 15:00

Aciklama: Mustafakemalpaşa ilçesi ATATÜRK ve BARIŞ mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 04.09.2024 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

KesimTarihi: 04/09/2024 12:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLERDurum: Kesildi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/09/2024 12:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2024 15:30

Aciklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, Beşevler Mahallesi Başarı Sokak ve civarı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 05.09.2024 tarihinde 12:30 ile 15:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 05/09/2024 12:30

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Soğuk Haber Osmangazi Yıldırım Nilüfer İnegöl Yerel Yaşam Eylül Fatih Buski Buski Bursa

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Arkadaşlarından yürek burkan sözler: Burası Narin'in yeri, o gelince o burada olsun

Narin'in okulunda sessizlik! Arkadaşlarından yürek burkan sözler
Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Danimarka İsviçre maçı CANLI izle! (FULL HD) Danimarka İsviçre maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Danimarka İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka İsviçre maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arda Güler, Ballon d'Or'a aday mı? Azerbaycan İsveç maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Azerbaycan İsveç geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu, Ballon d'Or'a aday mı oldu? Azerbaycan İsveç maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Azerbaycan İsveç golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 5-6 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 5-6 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? TV8.5 canlı izle! PORTEKİZ HIRVATİSTAN TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 5 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE BUSKİ Bursa su kesintisi! Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 6 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen kimdir? Osimhen kaç yaşında, mevkisi ne? Osimhen değeri 100 milyon mu?
title