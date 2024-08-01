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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ Gemlik, Karacabey, Kestel su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ağustos Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Ağustos günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Ağustos su kesintisi saatleri!

2 AĞUSTOS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KURTUL

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/08/2024 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/08/2024 12:00

Aciklama: Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 01/08/2024 13:00

KARACABEY SU KESİNTİSİ

HÜRRİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/08/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/08/2024 17:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Hürriyet, Muratlı, Taşpınar ve Orhaniye Mahallelerinde TEKNOSAB'ın yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklı ishale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 01.08.2024 tarihinde Perşembe günü 10:30-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KesimTarihi: 01/08/2024 10:30

KESTEL SU KESİNTİSİ

NARLIDERE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/08/2024 00:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/08/2024 23:50

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Kestel Ilcesi Narlidere Mahallesi, Dudakli Mahallesi, Serme Mahallesi, Barakfakih Mahallesi ve Barakfakih Sanayi Bölgesinde, Gürsu Ilcesi Karahidir Mahallesi, Igdir Mahallesi, Igdir Mesire Alani ve civarinda, 01.08.2024 tarihinde 00:10- 23:50 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 01/08/2024 00:10

MUDANYA SU KESİNTİSİ

GÖYNÜKLÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 01/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mudanya Ilcesi Göynüklü Mahallesi ve civarinda 01.08.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 01/08/2024 09:00

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