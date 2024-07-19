BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 19-20 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Temmuz su kesintisi saatleri!

19 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 15:45

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 11:46

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 10:24

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 11:24

Aciklama: Dr. Ziya Kaya mh. Yulaf Sk. civarı içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 12:24

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2024 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2024 11:45

Aciklama: Dr. Ziya Kaya Mh. Yulaf Sk ve civarında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 18/07/2024 09:45