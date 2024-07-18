BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Temmuz su kesintisi saatleri!

18 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 15:45

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 11:46

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2024 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2024 11:45

Aciklama: Dr. Ziya Kaya Mh. Yulaf Sk ve civarında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 18/07/2024 09:45

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 10:24

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 11:24

Aciklama: Dr. Ziya Kaya mh. Yulaf Sk. civarı içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 12:24

GENÇALİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 09:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 12:50

Aciklama: Gençali Mh. Kumsaz Mevkii'nde içmesuyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 09:53

KARACABEY SU KESİNTİSİ



TAŞLIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2024 12:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi'nde arıza sebebiyle 18.07.2024 tarihinde Perşembe günü 09:00-12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 18/07/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00