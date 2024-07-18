Üye Girişi
Haberler

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BUSKİ Karacabey, Nilüfer, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Temmuz Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Temmuz su kesintisi saatleri!

18 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/07/2024 11:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/07/2024 15:45

Aciklama: İÇME SUYU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KesimTarihi: 16/07/2024 11:46

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2024 09:45

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2024 11:45

Aciklama: Dr. Ziya Kaya Mh. Yulaf Sk ve civarında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 18/07/2024 09:45

DR.ZİYA KAYA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 10:24

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 11:24

Aciklama: Dr. Ziya Kaya mh. Yulaf Sk. civarı içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 12:24

GENÇALİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/07/2024 09:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 17/07/2024 12:50

Aciklama: Gençali Mh. Kumsaz Mevkii'nde içmesuyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 17/07/2024 09:53

KARACABEY SU KESİNTİSİ

TAŞLIK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 18/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 18/07/2024 12:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi'nde arıza sebebiyle 18.07.2024 tarihinde Perşembe günü 09:00-12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

KesimTarihi: 18/07/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DEMİRCİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11/08/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Demirci Mahallesi ve civarinda 11.07.2024-11.08.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 11/07/2024 09:00

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Osmangazi Karacabey Yıldırım İnegöl Gemlik Buski Bursa Bursa Gündem Gündem Yaşam Haberler

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken 75 yaşındaki adama gözaltı! İfadesi hayli tuhaf

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bornova, Menderes 17-18 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Araban, Yavuzeli, Karkamış 18-19 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Sarıçam, Ceyhan, Kozan 18-19 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Beyşehir, Çumra, Seydişehir 18-19 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Karacabey, Nilüfer, Gemlik 18-19 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Döşemealtı, Aksu, Kumluca 18-19 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! 2024 Olimpiyatlar ne zaman başlıyor? Yaz Olimpiyat Oyunları nerede ve kaç ülke katılıyor? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? CANLI maç izle! (GALATASARAY-AS TRENCİN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanlık seçimi ne oldu, kim kazandı? TOKİ taksitlerine zam geldi mi? TOKİ Temmuz ile Aralık taksit artışı ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Ayaş, Çankaya 18-19 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 19 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Temmuz burç yorumları nedir? BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır?
TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi

TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title