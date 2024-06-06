BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 7 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 7 Haziran su kesintisi saatleri...

6 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C4_K alt bölgesinde bulunan İsmetiye Mahallesi İsmetiye Cadde Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.06.2024 tarihinde 14:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2024 14:00 ~ 06/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:06/06/2024 14:00

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Osmangazi İlçesi C4_B12 alt bölgesinde bulunan İstiklal Mahallesi 2.Dumlupınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 06.06.2024 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 06/06/2024 16:00 ~ 06/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:06/06/2024 16:00