BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 2 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 2 Haziran su kesintisi saatleri!

1 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Osmangazi İlçesi C4_D15 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Karasu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 31.05.2024 tarihinde 04:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/05/2024 04:00 ~ 31/05/2024 12:00

Kesim Zamanı:31/05/2024 04:00

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Osmangazi İlçe Demirtaş Sakarya Mahallesi Akarsu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 31.05.2024 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 31/05/2024 10:00 ~ 31/05/2024 14:00

Kesim Zamanı:31/05/2024 10:00