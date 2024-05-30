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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Mayıs su kesintisi saatleri...

30 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nilüfer İlçesi Alaaddinbey Mahallesi 621.Sokak civarında Arıza nedeniyle 30/05/2024 tarihinde 10:30 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 30/05/2024 10:30 ~ 30/05/2024 14:00

Kesim Zamanı:30/05/2024 10:30

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Belirtilen saatler arasında içme suyu bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Plan.Tar: 30/05/2024 15:40 ~ 30/05/2024 17:40

Kesim Zamanı:30/05/2024 15:42

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi Kale Mahallesi Hafız Hasan Caddesi ve civarında 16.05.2024 ? 30.05.2024 tarihleri arasında 10:00- 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 16/05/2024 10:00 ~ 30/05/2024 16:00

Kesim Zamanı:16/05/2024 10:00

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