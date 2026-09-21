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A Milli Takım'da 4 sakatlık

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A Milli Takım'da 4 sakatlık
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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynanacak maçlar öncesi A Milli Takım'da kadroya çağrılan Orkun Kökçü'nün ayak parmağındaki çatlak nedeniyle ağrıları devam ediyor. Orkun Kökçü, bu sebeple bugünkü antrenmanda yer alamadı. Ayrıca Yunus Akgün, Muhammet Şengezer, Deniz Gül'ün de rahatsızlıklarının bulunduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

UEFA Uluslar Ligi’nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'mızda kritik mücadeleler öncesi sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. 

ORKUN KÖKÇÜ DİNLENDİRİLDİ

Ay-yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna davet edilen başarılı futbolcu Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlık nedeniyle son antrenmanda takımla birlikte çalışamadı. Ayak parmağında çatlak bulunan milli oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve bu gerekçeyle bugünkü idmanda yer alamayarak dinlendirildiği belirtildi. 

3 İSİM İÇİN TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

A Milli Takım'daki sağlık problemleri yalnızca Orkun Kökçü ile sınırlı kalmadı. Kadroda yer alan Yunus Akgün, Muhammet Şengezer ve Deniz Gül'ün de çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu ve antrenmanda yer alamayan oyuncuların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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