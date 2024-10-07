BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Ekim Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Ekim su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BEŞEVLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/10/2024 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/10/2024 13:00

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C4_B53 Alt Bölgesinde Bulunan, BEŞEVLER Mahallesi Beydağı Sokak ve civarı Arıza Nedeniyle 07.10.2024 tarihinde 11:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 07/10/2024 11:00

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer Ilcesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarinda 01.10.2024-28.10.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00

KAYAPA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer Ilcesi Kayapa Mahallesi , 30 Agustos Zafer Mahallesi ve Kayapa Organize Sanayi bölgesi ve civarında 01.10.2024 -28.10.2024 tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

YUNUSELİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/10/2024 14:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 07/10/2024 16:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B-21 Alt Bölgesinde Bulunan, Yunuseli Mahalle 251.Sokak ve civarında arıza nedeniyle 07.10.2024 tarihinde 14:30 ile 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 07/10/2024 14:30