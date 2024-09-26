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BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Eylül Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Gemlik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Eylül Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

BALIKPAZARI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/09/2024 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/09/2024 17:30

Açıklama: SU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

KAYHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/09/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/09/2024 18:00

Açıklama: SU BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/08/2024 09:00

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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