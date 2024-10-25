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BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KAYHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 25/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 25/10/2024 11:00

Açıklama: Gemlik ilçesi Kayhan mahallesinde arıza nedeniyle 25/10/2024 saat 11:00 e kadar su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 25/10/2024 09:00

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Ertugrulgazi Mahallesi, Yeni Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunusemre Mahallesi ve Esentepe Mahallelerinde, 22.10.2024 - 21.11.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur

Kesim Tarihi: 22/10/2024 09:00

KARACABEY SU KESİNTİSİ

MURATLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/10/2024 03:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/10/2024 18:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet Mahallelerinde isale hattındaki arıza nedeniyle 24.10.2024 tarihinde 03.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 24/10/2024 03:00

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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