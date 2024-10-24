BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Ekim Gemlik, İnegöl, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 25 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 25 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

KAYHAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/10/2024 08:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/10/2024 12:00

Açıklama: Gemlik ilçesi Kayhan mahallesinde arıza nedeniyle 24/10/2024 saat 12:00 ye kadar su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 24/10/2024 08:00

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/11/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Ertugrulgazi Mahallesi, Yeni Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunusemre Mahallesi ve Esentepe Mahallelerinde, 22.10.2024 - 21.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur

Kesim Tarihi: 22/10/2024 09:00

KARACABEY SU KESİNTİSİ

MURATLI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/10/2024 03:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/10/2024 18:00

Aciklama: Karacabey İlçesi Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet Mahallelerinde isale hattındaki arıza nedeniyle 24.10.2024 tarihinde 03.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 24/10/2024 03:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

LALAŞAHİN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/10/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/10/2024 18:30

Aciklama: Mustafakemalpaşa ilçesi ZÜFERBEY, ORTA, LALAŞAHİN, DERE, YENİDERE mahalleleri şebeke arızası nedeniyle 22.10.2024 tarihinde 16:30 ile 18:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Arızanın giderilmesi durumunda sular erken verilecektir.

Kesim Tarihi: 22/10/2024 16:30

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 01/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/10/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi Dumlupinar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarinda 01.10.2024-28.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Kesim Tarihi: 01/10/2024 09:00