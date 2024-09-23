BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpasa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 28.08.2024-28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 28/08/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

CUMHURİYET

Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/09/2024 16:20

Planlanan Bitiş Tarihi: 22/09/2024 17:30

Açıklama: Nilüfer İlçesi C4_B45 Alt bölgesinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi Yağmur Sokak ve civarı arıza nedeniyle 22.09.2024 tarihinde 16:20 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 22/09/2024 16:20

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/08/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/09/2024 18:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi ,Umut sokak, Bülbül sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen sokak ve civarında 30.08.2024 - 28.09.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/08/2024 09:00

KARAMAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/09/2024 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/09/2024 11:00

Açıklama: Nilüfer İlçesi C3_B48 Alt Bölgesinde bulunan Karaman Mahallesi Katar sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.09.2024 tarihinde 10:00 ile 11:00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 23/09/2024 10:00

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/09/2024 10:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/09/2024 11:15

Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi 3.Aral Sokak ve civarı arıza nedeniyle 23.09.2024 tarihinde 10:15 ile 11:15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır .Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 23/09/2024 10:15