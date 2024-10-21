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BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 22 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 22 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İNEGÖL SU KESİNTİSİ

FATİH

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 21/11/2024 18:00
  • Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Inegöl Ilcesi Ertugrulgazi Mahallesi, Yeni Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yunusemre Mahallesi ve Esentepe Mahallelerinde, 22.10.2024 - 21.11.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur
  • Kesim Tarihi: 22/10/2024 09:00

MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

YUNUS EMRE

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/09/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 31/10/2024 18:00
  • Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 30.09.2024-31.10.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/09/2024 09:00

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

ALTINŞEHİR

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/10/2024 15:15
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 21/10/2024 17:00
  • Aciklama: Nilüfer İlçesi C4_B60 Alt Bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesi 204. Sokak ve civarında arıza nedeniyle 21.10.2024 tarihinde 15:15 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 21/10/2024 15:15
Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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