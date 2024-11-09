BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Kasım Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Kasım su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
DEMİRTAŞ SAKARYA
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 19:00
- Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi, Demirtas Sakarya Mahallesi ve civarinda, 08.11.2024 tarihinde 09:00 ve 18:00 saatleri arasinda su kesinti yapilacaktir. Tedbirli olunması rica olunur.
- Kesim Tarihi: 08/11/2024 09:00
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- Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/11/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 07/11/2024 18:00
- Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Demirtaş-Sakarya Mahallesi ve civarında 07.11.2024 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
- Kesim Tarihi: 07/11/2024 09:00
NİLÜFER SU KESİNTİSİ
KAYAPA
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/10/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00
- Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 31.10.2024-28.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
- Kesim Tarihi: 31/10/2024 09:00
DUMLUPINAR
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 31/10/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 28/11/2024 18:00
- Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi, Umut Sokak, Bülbül Sokak, Anafartalar Caddesi, Gürgen Sokak ve civarında 31.10.2024-28.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
- Kesim Tarihi: 31/10/2024 09:00
MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
YUNUS EMRE
- Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2024 09:00
- Planlanan Bitiş Tarihi: 06/12/2024 18:00
- Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda, Mustafakemalpasa Ilcesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpasa Kücük Sanayi Sitesi ve civarinda 06.11.2024-06.12.2024 tarihleri arasinda 09:00 - 18:00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
- Kesim Tarihi: 06/11/2024 09:00