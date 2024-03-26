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Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu?

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Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşiyle boşanma kararı mı aldı? Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile eşi Volkan Bahçekapılı, 10 yıllık evlilikleri bitirme kararı aldı.

BUSE TERİM VE EŞİ BOŞANIYOR MU?

2 kızları olan ünlü çift, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirme kararı aldı. Buse Terim'in 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Öte yandan; bir süre önce sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkan Terim ve Bahçekapılı'nın ayrılacakları iddia edilmiş, çift bu krizi atlatıp ilişkilerine bir şans daha vermişti.

SEÇİL ERZAN OLAYINDA NE OLMUŞTU?

2014'te görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştiren Terim ile iş insanı Bahçekapılı'nın adı son olarak Seçil Erzan davasında geçmişti. Müşteki Buse Terim vadeli hesabında bulunan 190 bin doları sanık Erzan'a verdiğini söylemiş, Volkan Bahçekapılı da "190 bin doları tek seferde verdim. Seçil Erzan şube müdürü olmasaydı, sokaktan geçen biri olsaydı bu parayı vermezdim. Şikayetçiyim" diye ifade vermişti.

Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşiyle boşanma kararı mı aldı?

Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşiyle boşanma kararı mı aldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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