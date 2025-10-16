Haberler

Bursa'nın suyu bitti mi, ne kadar suyu kaldı? Bursa'da su kesintileri!

Bursa'nın suyu bitti mi, ne kadar suyu kaldı? Bursa'da su kesintileri!
Güncelleme:
Kuraklık Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'yı da etkisi altına aldı. Şehrin su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma, barajların alarm seviyesine düşmesine neden oldu. 1 Ekim'den itibaren başlatılan 12 saatlik planlı su kesintileri devam ederken, bazı barajlarda su tamamen tükendi. Peki, Bursa'da ne kadar su kaldı, su bitti mi?

Bursa'nın suyu bitti mi? Türkiye genelinde yaşanan kuraklık, Bursa'nın su kaynaklarını da ciddi oranda etkiledi. Barajlardaki su seviyeleri hızla düşerken, kentte planlı su kesintileri sürüyor.

BURSA'NIN NE KADAR SUYU KALDI?

Bursa'nın iki önemli barajı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyeleri kritik noktaya indi. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'nda ise seviyenin her geçen gün azaldığı bildirildi. Barajların genel doluluk oranının sıfırın altına düştüğü belirtilirken, beklenen yağışların olmaması nedeniyle kentteki su sıkıntısının giderek arttığı ifade edildi. Uludağ'a da son yıllara kıyasla daha az kar yağması, yer altı sularının ve pınar kaynaklarının yeterince beslenememesine yol açtı.

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nün (BUSKİ) verilerine göre, 3 milyonu aşan nüfusun günlük 533 bin metreküp su ihtiyacı artık tam olarak karşılanamıyor. Kentte 14 ambalajlı su üretim tesisinin yılda 4 milyon 415 bin metreküp su ambalajlayarak satışa sunduğu, ancak bu miktarın kentin genel ihtiyacını karşılamaya yetmediği belirtildi. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) değerlendirmelerine göre ise yer altı sularının en fazla ve ücretsiz olarak sanayi kuruluşları tarafından kullanıldığı vurgulandı.

BURSA'DA SU BİTTİ Mİ?

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, barajlardaki su seviyesinin yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Dindar, Nilüfer Barajı'nın birkaç ay önce sıfırlandığını, Doğancı Barajı'nda da yalnızca çok az bir miktarda su kaldığını ifade etti. Çınarcık Barajı'nın henüz tam anlamıyla faaliyete geçmemesi nedeniyle, sadece 100 bin metreküp civarında "can suyu" aktarımı yapılabildiği aktarıldı. Ancak beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle bu suyun da yetersiz kaldığı bildirildi.

Dindar, Bursa'nın hem sanayi hem de gıda üretimi açısından önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti. Tekstil, otomotiv ve gıda endüstrilerinin yoğun su tüketiminin altını çizen Dindar, sanayi kullanımının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. Uzmanlar, yağışların olmaması halinde su kesintilerinin süreceğini ve yeni önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Bursa'da 1 Ekim itibarıyla başlayan planlı su kesintileri 12 saat süreyle uygulanmaya devam ediyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 16-22 Ekim tarihleri arasında da kesintilerin süreceği bildirildi. Kesintiler, barajlardaki düşük su seviyesi nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde dönüşümlü olarak uygulanıyor.

Vatandaşların su tasarrufuna yönlendirilmesi amacıyla yapılan duyurularda, özellikle sanayi tesislerinin su kullanımını azaltmaları gerektiği vurgulandı. BUSKİ yetkilileri, kentteki mevcut kaynakların korunması için vatandaşlardan suyu dikkatli kullanmalarını istedi. Eğer beklenen yağışlar gerçekleşmezse, planlı su kesintilerinin ilerleyen haftalarda da devam edeceği kaydedildi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
