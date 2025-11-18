Haberler

Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
Avrupa Birliği (AB), Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci'ne coğrafi işaret tescili verdi. Bu son eklemelerle birlikte Türkiye'nin AB'den tescil alan ürün sayısı 42'ye yükseldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 40 başvurunun daha sırada olduğunu belirtirken, Tarım ve Sanayi Bakanları da tescillerin yerel kalkınma ve markalaşma için önemini vurguladı.

  • Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.
  • Türkiye'nin Avrupa Birliği listesindeki coğrafi işaretli ürün sayısı 42'ye ulaştı.
  • 2025'te 13 yeni ürün Avrupa Birliği'nde tescil edildi ve bu, Türkiye'nin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret başvurularına iki yeni onay daha geldi. "Bursa Kestane Şekeri" ve "İpsala Pirinci", AB'den coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındı. Bu tescillerle birlikte Türkiye'nin AB listesindeki coğrafi işaretli ürün sayısı 42'ye ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 40 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak" dedi.

Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini tanıttıklarını söyledi. Kacır, "Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu" diye konuştu.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerinin tam listesi şöyle: Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala Pirinci,Bursa Kestane Şekeri

